Чита, 26 июля, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Круизный туристический поезд «Байкальская сказка» отправился в свой первый рейс из Москвы, сообщает РЖД.

Николай Дятлов ИА Красная Весна Байкал

Новые двухэтажные вагоны увеличенного габарита с комфортабельными купе, современными санитарными комнатами и душем следуют по маршруту: Москва — Нижний Новгород — Екатеринбург — Славгород (Алтай) — Красноярск — Иркутск — Порт Байкал — Москва.

Во всех точках для туристов предусмотрены остановки для фотосессий. По прибытии на конечную станцию — «Порт Байкал» — пассажиры смогут отправиться на остров Ольхон и обратно быстроходным теплоходом «Комета». Путешествие продлится до 30 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что уже 2024 году власти Приангарья намерены значительно (до 1,5% в валовом региональном продукте) увеличить туристический поток: принимать ежегодно до 3 млн человек, имея в виду преимущественно Байкал. И это несмотря на то, что уже сейчас учёные говорят о превышении антропогенной нагрузки на отдельные участки Байкала, прежде всего на побережье Малого Моря и острова Ольхон.

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