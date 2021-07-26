Ярославль, 26 июля, 2021, 10:25 — ИА Регнум. В Ярославле Ленинский районный суд вынес приговор жителю города, устроившего стрельбу на территории больницы скорой помощи имени Соловьёва. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение суда.

Соловьевская больница в Ярославле

Известно, что уроженец Азербайджана приехал ночью к Соловьёвской больнице на автомобиле «Лексус» (с госномером «001») вместе со своим знакомым, которому требовалась помощь врачей. Около приёмного покоя у него возник конфликт с другими посетителями. Тогда мужчина достал из багажника карабин «Вепрь 12».

«Удерживая вышеуказанный карабин модели «Вепрь 12» в руках, используя его в качестве оружия, направил ствол карабина в сторону посторонних граждан, находящихся на территории больницы возле вышеуказанного здания приемного покоя, среди которых находился ранее незнакомый потерпевший, после чего умышленно применил вышеуказанный карабин, заряженный патронами 12 калибра, произведя из него не менее двух выстрелов, попав при этом в правую область лица и в левое плечо потерпевшего, причинив последнему физическую боль и телесные повреждения, а именно ушибы мягких тканей левого плеча, а так же ушиб, ссадину правой половины лица», — говорится в приговоре.

На суде выяснилось, что мужчина абсолютно вменяем. Что стало причиной такого поведения, из приговора неизвестно. Подсудимый признал свою вину и попросил рассмотреть дело без судебного разбирательства. Также в приговоре указано, что мужчина был ранее судим за убийство, совершённое в 2001 году.

Суд приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года и 6 месяцев. К такому решению он пришёл, принимая во внимание возраст осужденного, полное признание вины и наличие нескольких детей, а также болеющих родственников.