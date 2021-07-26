В Ярославле рецидивист устроил стрельбу в больнице скорой помощи
Ярославль, 26 июля, 2021, 10:25 — ИА Регнум. В Ярославле Ленинский районный суд вынес приговор жителю города, устроившего стрельбу на территории больницы скорой помощи имени Соловьёва. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение суда.
Известно, что уроженец Азербайджана приехал ночью к Соловьёвской больнице на автомобиле «Лексус» (с госномером «001») вместе со своим знакомым, которому требовалась помощь врачей. Около приёмного покоя у него возник конфликт с другими посетителями. Тогда мужчина достал из багажника карабин «Вепрь 12».
На суде выяснилось, что мужчина абсолютно вменяем. Что стало причиной такого поведения, из приговора неизвестно. Подсудимый признал свою вину и попросил рассмотреть дело без судебного разбирательства. Также в приговоре указано, что мужчина был ранее судим за убийство, совершённое в 2001 году.
Суд приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года и 6 месяцев. К такому решению он пришёл, принимая во внимание возраст осужденного, полное признание вины и наличие нескольких детей, а также болеющих родственников.