Санкт-Петербург, 26 июля, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Увеселительное заведение в центре Петербурга при близком рассмотрении оказалось наркопритоном. Во время проверки полицейские обнаружили там более двух десятков сброшенных посетителями пакетиков с наркотическими веществами и задержали около десяти клиентов, находившихся под воздействием психотропных веществ. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

PrtScr видео ГУ МВД по СПб и ЛО Наркопритон в клубе в центре Петербурга

В ночной клуб на Гороховой улице, 49, сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД нагрянули под утро 26 июля. Несмотря на установленные ограничения — клубы не могут работать в пандемию после двух часов ночи — в заведении находилось около ста посетителей.

«Визит полицейских оправдал себя», — отметили в Главке.

При осмотре помещения клуба, помимо доз наркотиков, полицейские обнаружили у барной стойки три 10-литровых баллона с закисью азота (с 1 января 2021 года введены ограничения на оборот так называемого «веселящего» газа, — прим. ред.).

«В полицию доставлено семь клиентов клуба с признаками наркотического опьянения. В отношении администрации ночного заведения возбуждено административное производство по выявленным нарушениям», — добавили в ведомстве.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти