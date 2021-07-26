Канберра, , 11:49 — REGNUM 26 июля Лейбористская партия Австралии официально отказалась от планов по ограничению процедуры выдачи ипотеки гражданам для покупки недвижимости с целью ее последующей продажи. Оппозиция также пообещала, не отменять понижение ставки налогообложения для определенной категории граждан. Об этом руководство лейбористов сообщило после заседания партии, передает телеканал Nine News.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Члены теневого кабинета министров пришли к выводу о том, что практика, когда граждане берут кредит для покупки ценной недвижимости с целью ее последующей продажи и получения прибыли на фоне роста цен, должна быть сохранена. Ранее лейбористы выступали за ее отмену на федеральных выборах 2016 и 2019 годов. В партии отмечали, что подобная спекулятивная процедура способствует росту цен на недвижимость.

С 2024 года налог для граждан, зарабатывающих $45−200 тысяч, останется на уровне 30%.

Отмечается, что после поражения на выборах 2019 года действующий лидер лейбористов Энтони Албаниз неоднократно обещал изменения политической платформы партии.