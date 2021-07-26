Екатеринбург, 26 июля, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Из аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге снова стали летать самолёты в Болгарию. Об этом сообщили в пресс-службе авиаучреждения.

Галина Брусницына ИА Красная Весна Аэропорт «Кольцово». Екатеринбург

25 июля 2021 года состоялся первый рейс Екатеринбург — Бургас. Перелёты в город, находящийся на берегу Чёрного моря, будут осуществляться до конца октября 2021 года. Полёт длится четыре с половиной часа.

У пассажиров (даже привитых от коронавируса) должен быть отрицательный результат ПЦР-теста.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля в Екатеринбурге массово задержали посадку и вылет самолётов из-за тумана.