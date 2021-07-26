Берлин, 26 июля, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Немецкая компания Mercedes-Benz представила тизерное изображение компактвэна Citan нового поколения. Изображение распространила пресс-служба компании.

Mercedes-benz.com Mercedes-Benz Citan

Представители Mercedes-Benz сообщили, что официальный дебют новинки состоится в онлайн-формате 25 августа текущего года.

Пока нет данных о том, как будет выглядеть модель. Тизер в этом плане оказался не столь информативен.

Представители Mercedes-Benz отметили, что модель будет выполнена в фирменном дизайне немецкой марки. Citan будет идти со сдвижными дверями по обеим сторонам. Также модель получит новейшие системы безопасности и новые информационно-развлекательные функции.

Кроме того, появится новая пассажирская версия Citan под названием Tourer. Новинка будет выпущена в виде развозного фургона, со стандартной и удлиненной колесной базой.

В моторную линейку Citan будет добавлена полностью электрическая силовая установка.

Ранее компания Mercedes-Benz представила на авторынке Европы новый гибридный седан S 580 e.

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