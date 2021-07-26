Канберра, 26 июля, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Парламент Австралии в Канберре с наступлением следующей недели закроет свои двери для публики. Число находящихся в здании парламентариев будет «существенно сокращено», а депутатам будет предоставлена техническая возможности работать из дома удаленно. Об этом 26 июля сообщил телеканал Nine News.

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Все ознакомительные визиты школьников и мероприятия были отменены или отложены на неопределенное время. В здании не будут работать спортивный зал, спортивные площадки и фитнес-центр.

Представители администрации здания приняли решение, что ковид-ограничения будут действовать до 3 сентября с возможностью их продления. В самом здании депутатов будут побуждать носить маски, соблюдать социальную дистанцию и избегать скопления людей.