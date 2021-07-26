Киев, , 10:15 — REGNUM Власти России, которые наращивают «силы вокруг Украины», могут якобы рассматривать два сценария нападения на страну. Об этом сообщил глава исполкома Национального совета реформ, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в эфире телеканала «Украина 24».

Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сейчас идет наращивание (Россией — прим. ИА REGNUM) сил вокруг Украины, — заявил Саакашвили. — В оккупированный Крым перебросили сейчас все десантные группы, которые есть в России, кроме дальневосточных».

По его словам, это «большие силы, возможности и средства», поэтому это не может быть «просто военный маневр».

Саакашвили считает, что российские военные в перспективе якобы могут «захватить остров Змеиный», а затем разместить там средства ПВО. Потом, заявил бывший президент Грузии, российская сторона может организовать морскую блокаду Одесского, Южного и Черноморского портов.

Кроме того, Саакашвили считает, что Россия может высадить войска на линии Мариуполь — Запорожье — Херсон — Николаев после завершения учений НАТО. Дальнейшие действия Москвы, добавил бывший президент Грузии, будут планировать исходя из успеха наступления.

Отметим, что глава исполкома Национального совета реформ Михаил Саакашвили не уточнил, зачем России планировать нападение на Украину.

Как передавало ИА REGNUM, 16 июня экс-глава Грузии Михаил Саакашвили заявил, что действующую власть в Грузии необходимо срочно сместить.