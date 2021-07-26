Мельбурн, Австралия, 26 июля, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Не менее 50 могил на городском кладбище Мельбурна (штат Виктория) подверглись осквернению. Неизвестные разбили фотографии, украли сувениры, растоптали цветы и облили надгробные камни и кресты красной краской. Об этом 26 июля сообщил телеканал Nine News.

(сс) LEXSN Вандализм

О случившемся стало известно после того, как Оскар Йилдиз, работающий в городском совете Морленда, посетил могилу своего покойного отца и обнаружил шокирующую сцену.

«Надгробие моего отца, его фотография были разбиты … калитка была сломана, все украшения были разгромлены», — рассказал Йилдиз в интервью телеканалу.

Отмечается, что местные полицейские уже расследуют инцидент.