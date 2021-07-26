Прокопьевск, Кемеровская область, 26 июля, 2021, 10:13 — ИА Регнум. В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 31-летнего мужчины, которого раздавил бульдозер. Как сообщает территориальное СУ СК РФ, трагедия произошла утром, 23 июля, в Прокопьевске.

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По предварительной информации, водитель бульдозера передвигался через поле, расположенное рядом с отсыпной площадкой, где лежал электрический кабель. Через несколько метров движения в объезд в колее, по которой он проехал, обнаружено тело мужчины. Установлено, что 31-летний погибшим стал мужчина, который собирал на данном участке металлолом и в последние три дня употреблял спиртное. Предположительно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он уснул в траве. Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти потерпевшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля в Беловском районе Кемеровской области погиб рабочий, который перевернулся на автосамосвале «БелАЗ».

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