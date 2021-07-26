Калуга, 26 июля, 2021, 10:16 — ИА Регнум. За 10 лет с момента образования Следственного комитета Российской Федерации калужским областным следственным управлением было завершено расследование более 7,5 тысячи уголовных дел в отношении семи тысяч лиц. Об этом 26 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на руководителя следственного управления СКР по Калужской области генерал-майор юстиции ИгоряЛитвинова.

Kaluga.sledcom.ru Здание СКР в Калуге

По словам главы калужского областного ведомства, по делам коррупционной направленности привлечено к уголовной ответственности 1342 лица. Пострадавшим от преступлений возмещён ущерб по сумму 830 миллионов рублей. Раскрыто 362 преступления прошлых лет.

«Достойного результата удалось добиться благодаря профессиональной слаженной работе всех подразделений следственного управления. Ни для кого не секрет, что наши сотрудники работают добросовестно, не считаясь с личным временем, нацелены на достижение конечного результата своей деятельности — защиту прав граждан, интересов общества и государства», — отметил Игорь Литвинов.