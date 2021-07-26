Москва, 26 июля, 2021, 10:10 — ИА Регнум. В настоящее время сложно представить те плюсы, которые дает система маркировки товаров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 июля заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов, отвечая на вопрос о том, есть ли способы мотивировать бизнес более активно подключаться к системе маркировки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Учет товара

«Есть, конечно. Данному проекту следует придать социальный статус, убрать признаки коммерции. Обеспечить малый бизнес, фермеров необходимым оборудованием за счет бюджета. Тем более централизованная закупка оборудования будет дешевле. И вводить систему постепенно, показывая обществу преимущества, которые пока сложно представить», — сказал Чеглов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Чеглов объяснил, почему российские предприниматели не спешат подключаться к системе маркировки.