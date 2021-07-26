Жарковский район, Тверская область, 26 июля, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Житель Тверской области погиб в результате хлопка, произошедшего на придомовой территории, вечером 25 июля, об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

Хлопок произошёл на придомовой территории поселка городского типа Жарковский Тверской области, на месте погиб мужчина 1957 года рождения.

По факту гибели человека СКР начал доследственную проверку. Устанавливаются обстоятельства и причины происшествия, опрашиваются очевидцы. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.