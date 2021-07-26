Москва, 26 июля, 2021, 10:07 — ИА Регнум. Станции метро Москвы «Юго-Западная», «Университет» и «Воробьевы горы» с 26 июля начали обслуживать пассажиров, сообщает пресс-служба метрополитена.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

Участок Сокольнической линии столичной подземки закрыт из-за подготовки к открытию участка Большой кольцевой линии (БКЛ).

«Изменился закрытый участок Сокольнической линии, — говорится в информации пресс-службы. — Досрочно открыты станции «Юго-Западная», «Университет» и «Воробьевы горы».

При этом движения между «Университетом» и «Юго-Западной» по-прежнему нет, а станция «Проспект Вернадского» остаётся закрытой.