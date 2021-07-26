Майминский район, Алтай, 26 июля, 2021, 10:07 — ИА Регнум. В детском лагере «Манжерок» в Республике Алтай проводится внеплановая проверка по факту выявления у воспитанников коронавируса. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства образования региона.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Летний лагерь

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У одного из детей диагноз подтвердился 23 июля. Всего в лагере находились 124 ребёнка.

«По результатам взятых анализов на коронавирусную инфекцию 24 ребенка и три вожатых имеют подтвержденные результаты. У остальных сотрудников лагеря COVID-19 не подтвердился», — отметили в ведомстве.

Деятельность учреждения была приостановлена, контактные лица изолированы, а детей передали родителям.

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