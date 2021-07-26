Ижевск, 26 июля, 2021, 10:05 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 26 июля прививку от коронавируса сделали 280 338 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Наталья Диева Прививка

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Второй компонент препарата получили 198 223 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие выходные дни, 24 и 25 июля, прививку сделали 3906 человек, 3786 жителей республики получили второй компонент препарата, завершив процесс вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 июля в Удмуртии провели 1 372 263 исследования для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 4660 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 4831 исследование.

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