Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, 26 июля, 2021, 10:03 — ИА Регнум. В Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области начата доследственная проверка по факту смерти 68-летнего мужчины, тело которого обнаружено в погребе. Как сообщает территориальное управление СУ СК РФ, трагедия случилась 25 июля 2021 года года.

Анастасия Овчинникова ИА REGNUM Погреб с водой

По предварительной информации, мужчина накануне сушил погреб, разведя там костер. Утром следующего дня решил проверить его. ерез некоторое время жена обнаружила мужа на дне погреба, мужчина не отзывался и не шевелился. Сотрудники МЧС подняли тело потерпевшего на поверхность. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года при аналогичных обстоятельствах в Бурятии погиб 54-летний мужчина.

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