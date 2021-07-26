Житель Кузбасса найден мёртвым в собственном погребе
Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, 26 июля, 2021, 10:03 — ИА Регнум. В Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области начата доследственная проверка по факту смерти 68-летнего мужчины, тело которого обнаружено в погребе. Как сообщает территориальное управление СУ СК РФ, трагедия случилась 25 июля 2021 года года.
По предварительной информации, мужчина накануне сушил погреб, разведя там костер. Утром следующего дня решил проверить его. ерез некоторое время жена обнаружила мужа на дне погреба, мужчина не отзывался и не шевелился. Сотрудники МЧС подняли тело потерпевшего на поверхность. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года при аналогичных обстоятельствах в Бурятии погиб 54-летний мужчина.
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