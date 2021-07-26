Ижевск, 26 июля, 2021, 10:02 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 26 июля провели 1 372 263 исследования для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Mvdpmr.org Тест на коронавирус

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За минувшие сутки лаборатории республики провели 4660 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 4831 исследование.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались шесть человек. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано также шесть летальных случаев. Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 1173 человек, из них у 613 граждан имелся положительный тест на SARS-CoV-2.

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