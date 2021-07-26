Москва, 26 июля 2021, 10:16 — REGNUM Инициативы России в отношении Курильских островов касаются экономического взаимодействия с Японией, но ни в коем случае не затрагивают итоги II Мировой войны. Об этом председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил 26 июля РИА Новости.
Сенатор прокомментировал заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина о возможном введении на Курильских островах режима свободной таможенной территории, налоговых и страховых послаблений.
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По словам Карасина, Москва заинтересована в экономическом взаимодействии с Японией и другими государствами дальневосточного региона. Однако нужно понимать, что не может идти речи ни о каком пересмотре итогов II Мировой войны.
«Речь идёт о сугубо экономических и финансовых вопросах, связанных с развитием Дальнего Востока, Сахалинской области и, в частности, Курил», — подчеркнул сенатор.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Об этих мерах рассказал Мишустин в ходе рабочей поездки на Дальний Восток.
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