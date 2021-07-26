Москва, 26 июля, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Инициативы России в отношении Курильских островов касаются экономического взаимодействия с Японией, но ни в коем случае не затрагивают итоги II Мировой войны. Об этом председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил 26 июля РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Григорий Карасин

Сенатор прокомментировал заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина о возможном введении на Курильских островах режима свободной таможенной территории, налоговых и страховых послаблений.

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По словам Карасина, Москва заинтересована в экономическом взаимодействии с Японией и другими государствами дальневосточного региона. Однако нужно понимать, что не может идти речи ни о каком пересмотре итогов II Мировой войны.

«Речь идёт о сугубо экономических и финансовых вопросах, связанных с развитием Дальнего Востока, Сахалинской области и, в частности, Курил», — подчеркнул сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Об этих мерах рассказал Мишустин в ходе рабочей поездки на Дальний Восток.

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