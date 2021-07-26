Ижевск, 26 июля, 2021, 10:00 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались шесть человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано также шесть летальных случаев.

Gov39.ru Пациент на ИВЛ

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Скончались женщины в возрасте 71 года, 76 и 82 лет, а также мужчины в возрасте 59, 70 и 72 лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 1173 человек, из них у 613 граждан имелся положительный тест на SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 26 июля в регионе выявили 150 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 149 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 39 281 случая. Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 4789 жителей.