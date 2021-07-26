Ижевск, 26 июля, 2021, 09:57 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на утро 26 июля выявили 150 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 149 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 39 281 случая, сообщает региональный оперативный штаб.

Zdrav-nnov.ru Коронавирус

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Среди новых носителей вируса — 14 детей в возрасте до 14 лет и 40 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 49 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 33 319 человек. Всего в республике с начала пандемии скончались 1173 человека, из них у 613 граждан было подтверждено заражение коронавирусом, 560 человек скончались с признаками COVID-19. Накануне среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано шесть летальных случаев, за минувшие сутки скончались также шестеро жителей региона.

Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 4789 жителей. Из числа получающих лечение в инфекционных стационарах 4261 житель республики находится в удовлетворительном состоянии, 910 человек — в состоянии средней степени тяжести, 178 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 21 июля в Удмуртии прививку от коронавируса сделали 276 432 человека. Второй компонент препарата получили 194 437 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.