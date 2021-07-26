Тбилиси, 26 июля, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Соглашение по «Северному потоку — 2», которого недавно достигли США и Германия, как оказалось, волнует не только граждан стран Евросоюза, особенно Польши, но и определенную часть населения Грузии. Тему для обсуждения на этот раз подкинула своим читателям интернет-страница в соцсети Facebook под названием «Alter-платформа». До событий 5−6 июля в Тбилиси она выходила в эфир под названием «Alt-инфо», но как противник пропаганды ЛГБТ она была заблокирована, а недавно вышла в эфир в измененном формате.

Новости-Грузия Грузинский ответ на «Северный поток — 2»

«Президент Польши Анджей Дуда заявляет, что соглашение по «Северному потоку — 2», достигнутое между Германией и США, ослабляет безопасность значительной части Европы. Дуда вспоминает, что перегрузка отношений с Россией в 2009 году повлияла на дальнейшую агрессивную политику России и трагедию Украины… Строительству российско-немецкого газопровода с самого начала противились страны Центральной Европы, особенно Украина и Польша. По их мнению, новый газопровод дает Кремлю дополнительный рычаг для вмешательства в политику Европы… Вначале страны Центральной Европы поддерживали США и даже санкции ввели против компаний, вовлеченных в строительство газопровода. Но с приходом к власти в США Джо Байдена противодействие постепенно ослабло, а в последний период слышались месседжи, что 90% газопровода уже завершено и остановить проект невозможно», — констатирует автор поста на странице «Alter-платформа».

Большинство пользователей в своих комментариях к этому посту осудило Байдена и назвало его «пророссийским» президентом США.

«И это в то время, как Байден говорил: «Трамп — щенок Путина». И что же делает он сам? Позор!!!» — гневно откликнулся пользователь М.Н., добавив к комментарию пару нецензурных эпитетов в адрес нынешнего президента США.

«Байден сделал то же самое для прихода к власти, что делают у нас националы. Больше всех кричал, что Трамп пророссийский, а сам делает пророссийское дело», — согласился с ним пользователь Р.К.

«Ничто Россию перегнуть не сможет», — добавил пользователь Т.Г.

«Старый педофил сдался Путину», — констатировал пользователь Л.Ш.

«Какими х… были вы, поляки, такими и останетесь до конца. Лижете зад США подобно сало — Украине и Джорджии, и получите то, что заслужили», — ехидно съязвил в адрес Польши пользователь К.Т.К.

«Да где она, Европа, фу, и нет ее. Разваливается постепенно Евросоюз, вы??? И это еще не всё», — предсказал пользователь З.А.