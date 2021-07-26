Санкт-Петербург, 26 июля, 2021, 10:03 — ИА Регнум. В одной из квартир в Калининском районе Санкт-Петербурга со следами жестоких увечий найдены тела жены и сына адмирала в отставке, бывшего начальника оперативного управления штаба Северного флота, 86-летнего Леонида Лобанова. Как выяснилось позже, сам адмирал погиб несколько дней назад. И уже посмертно оказался главным подозреваемым в двойном убийстве.

Jo Naylor Нож в крови

Как сообщает 26 июля «Фонтанка», тела 85-летней жены адмирала и их общего 56-летнего сына были обнаружены в закрытой снаружи квартире после тревожного звонка 63-летней дочери Лобановых. Женщина проживает в Мурманске и самостоятельно проведать своих родственников не могла. Кроме того, соседи пожаловались на неприятный запах, который несколько дней доносился из квартиры адмирала.

После того, как двери в квартиру были вскрыты, там были найдены тела зверски убитой пенсионерки и ее сына. Им проломили головы, перерезали шеи и вспороли животы. Под подозрением сразу оказался исчезнувший глава семейства. Позже выяснилось, что 16 июля мужчина попал под поезд на железнодорожной станции Ручьи, расположенной недалеко от дома, но его личность сразу не была установлена.