Кемерово, 26 июля, 2021, 09:55 — ИА Регнум. В Кемеровской области начала доследственная проверка по факту гибели водителя автосамосвала «БелАЗ"в Беловском районе. Как сообщает территориальное СК СУ РФ, трагедия случилась 24 июля в 18:30 по местному времени.

Сергей Потеряев ИА REGNUM БелАЗ

При осуществлении очередной выгрузке горной массы, автосамосвал упал в отвал. Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью.

Следствием будет установлено, были ли соблюдены правила техники безопасности при производстве данных работ. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.