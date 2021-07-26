В Британии на аукционе продадут внедорожник Тома Хэнкса
Лондон, 26 июля, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Британский аукционный дом Bonhams выставил на продажу внедорожник Toyota Land Cruiser FJ40 голливудского киноактера Тома Хэнкса. Об этом сообщается на сайте организации.
Выставленная на торги модель получила автограф Хэнкса. В техническом плане автомобиль уникален — он модернизирован по заказу актёра. Вместо заводского двигателя Straight-6 под капот автомобиля был установлен 4,3-литровый мотор Vortec V-6 GM L35. Этот агрегат соответствует экологическим требованиям штата Калифорния (США).
Дорожный просвет FJ40 увеличен за счёт новых амортизаторов и ступиц Warn. Кроме того, тюнеры оснастили автомобиль гидроусилителем руля и более современной тормозной системой.
«Обуто» авто в шины Toyo Open Country 31×10,50 R 15LT. Внутри модернизированной машины установлены дополнительный кондиционер, а также комплект кресел Porsche с боковой поддержкой и с электроприводом.
Ранее на аукционе Artcurial в Монако был продан редкий Porsche 911 Carrera 2.8 RSR. Тираж модели составляет 49 экземпляров. В качестве силового агрегата у автомобиля стоит 2,8-литровый «движок» производительностью 304 л. с.
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