Лондон, 26 июля, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Британский аукционный дом Bonhams выставил на продажу внедорожник Toyota Land Cruiser FJ40 голливудского киноактера Тома Хэнкса. Об этом сообщается на сайте организации.

Bonhams Toyota Land Cruiser FJ40 Тома Хэнкса

Выставленная на торги модель получила автограф Хэнкса. В техническом плане автомобиль уникален — он модернизирован по заказу актёра. Вместо заводского двигателя Straight-6 под капот автомобиля был установлен 4,3-литровый мотор Vortec V-6 GM L35. Этот агрегат соответствует экологическим требованиям штата Калифорния (США).

Дорожный просвет FJ40 увеличен за счёт новых амортизаторов и ступиц Warn. Кроме того, тюнеры оснастили автомобиль гидроусилителем руля и более современной тормозной системой.

«Обуто» авто в шины Toyo Open Country 31×10,50 R 15LT. Внутри модернизированной машины установлены дополнительный кондиционер, а также комплект кресел Porsche с боковой поддержкой и с электроприводом.

Ранее на аукционе Artcurial в Монако был продан редкий Porsche 911 Carrera 2.8 RSR. Тираж модели составляет 49 экземпляров. В качестве силового агрегата у автомобиля стоит 2,8-литровый «движок» производительностью 304 л. с.

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