Москва, 26 июля, 2021, 09:54 — ИА Регнум. Пандемия коронавируса указала на проблемы, связанные с трудоустройством молодых людей без образования. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица

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«Пандемия — с учетом того, что многие наши граждане оказались лишенными работы, — оголила нам, наверное, самые болевые точки рынка труда, указала нам на некоторые проблемы, которые связаны с трудоустройством молодежи, с наличием на рынке труда молодых людей, которые вовсе не имеют никакого образования, никакой профессиональной подготовки и вынуждены получать либо совсем минимальное пособие по безработице, либо заниматься какими-то совершенно не требующими квалификации вспомогательными работами», — сказала Голикова.

При этом, по её словам, в последние годы наблюдается рост заинтересованности молодых людей в среднем профессиональном образовании: «Таким катализатором к развитию нового профессионального образования стало движение WorldSkills».