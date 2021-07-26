Улан-Удэ, 26 июля, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Житель микрорайона Тулунжа в пригороде Улан-Удэ в ходе работ на своём огороде обнаружил предмет, похожий на снаряд. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления Росгвардии по Бурятии, на место выехали взрывотехники ОМОН.

Управление Росгвардии по Республике Бурятия 120-мм минометный снаряд найден в пригороде Улан-Удэ

Территория частного подворья также была оцепления полицией.

«Прибывшие сотрудники группы разминирования ОМОН Росгвардии в ходе обследования установили, что найденный предмет является 120-мм минометным снарядом», — отметили в ведомстве.

Проржавевший снаряд, как отмечается, был без взрывателя, но с остаточными следами взрывчатых веществ. Правоохранители передали его сапёрам для дальнейшей утилизации.

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