Чита, 26 июля, 2021, 09:49 — ИА Регнум. В Забайкалье делают всё возможное для скорейшего восстановления движения по железнодорожном мосту через реку Ареда на перегоне Куэнга — Укурей Забайкальской железной дороги. Как сообщает пресс-служба правительства региона, по одному пути движение началось 25 июля в 23:54 местного времени.

Алексей Задонский Транссиб возле Байкала

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Напомним, что 23 июля в связи с обильными аномальными осадками в Забайкальском крае произошел смыв опоры моста. Первым, после решения руководства ОАО «РЖД», по мосту прошел пассажирский поезд №11 Владивосток-Самара.

Ранее по восстановленному мосту проследовали в тестовом режиме грузовые поезда и вагон-дефектоскоп, чтобы убедиться в надежности конструкции. Восстановление моста велось и в ночное время, в нем было задействовано порядка 27 единиц автотракторной техники и 350 железнодорожников.

Было отсыпано более 5000 кубометров щебня и бутового камня. В настоящее время выполняется подготовка к установке второго пролетного строения, ведется установка временных опор и отсыпка мостовых откосов, также будут продолжены работы по усилению земляного полотна.

Ликвидацией последствий происшествия на месте руководят заместитель генерального директора ОАО «РЖД» — начальник центральной дирекции инфраструктуры Геннадий Верховых и начальник ЗабЖД Александр Скачков. Для координации работ в ОАО «РЖД» и на Забайкальской железной дороге созданы оперативные штабы.

Железнодорожные пассажирские перевозки в Забайкальском крае временно приостановлены. Организована доставка пассажиров к местам назначения автомобильным, железнодорожным и авиатранспортом. В ближайшее время ожидается восстановление пассажирских перевозок.

Как сообщало ИА REGNUM, обрушение моста на Транссибе в Сретенском районе Забайкалья спровоцировали паводок и проливные дожди. Инцидент случился вечером, 22 июля. Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству обеспечить регионы всем необходимым.

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