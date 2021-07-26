Москва, 26 июля, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Управление Госавтоинспекции Москвы 26 июля обратилось к родителям из-за частых случаев дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пешеходов, передвигающихся на самокатах.

Https://pixabay.com Самокат

Проанализировав данные о ДТП, в ГАИ выяснили, что за первое полугодие 2021 года на территории Москвы произошло 19 аварий с участием несовершеннолетних, использовавших для передвижения самокат. Среди них 16 наездов на детей, передвигавшихся на обычных самокатах, и три — на электросамокатах.

«Управление Госавтоинспекции Москвы обращается к родителям юных участников дорожного движения с убедительной просьбой — покупая самокат, перед началом его использования, проговорите с ребёнком основные правила безопасного поведения на улично-дорожной сети, — говорится в обращении. — Объясните детям, что неожиданное появление перед движущимся автомобилем, может привести к трагическим последствиям, поэтому пересекать проезжую часть можно только спешившись и только по пешеходному переходу, убедившись в безопасности перехода».

Также в ГАИ просят родителей не допускать использование несовершеннолетними электросамокатов различной мощности, напомнив, что возможность их эксплуатации наступает с 18 лет.