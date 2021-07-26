Цифровая экосистема строительной отрасли Москвы появится к 2024 году
Москва, 26 июля, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Строительная отрасль Москвы получит цифровую экосистему к 2024 году. Система позволит сократить сроки реализации строительных инвестиционных проектов, сообщили в Стройкомплексе.
Дмитрий Буянов ИА Красная Весна
Строительство жилого комплекса. Москва
Также цифровая экосистема обеспечит снижение затрат, сократит до семи административные процедуры, необходимые для возведения объектов в Москве.
Единая экосистема объединит все цифровые инициативы, реализуемые в Стройкомплексе. Её основой станет цифровой паспорт объекта капитального строительства с подробной информацией о строительном проекте.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы начали разрабатывать цифровую экосистему для застройщиков.
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