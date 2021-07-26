Кызыл, 26 июля, 2021, 09:43 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки подтвердили 177 новых случаев заражения коронавирусом. Более половины из них зарегистрированы в столице региона Кызыле, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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«Из 177 заболевших 15 детей, 115 больным от 18 до 49 лет, 25 человек в возрасте от 50 до 64 лет, 22 пожилых людей старше 65 лет», — отметили в минздраве.

Таким образом, всего с начала года в регионе подтверждено заражение более 5,8 тыс. человек. В настоящее время в стационарах Кызыла лечатся 1534 пациентов. Состояние 321 из них оценивается, как тяжёлое. 33 больных подключены к аппаратам ИВЛ.

Занятость коечного фонда достигла почти 86%. Скончались от COVID-19 с начала года в республике 45 человек.