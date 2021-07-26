Ярославль, 26 июля, 2021, 09:42 — ИА Регнум. В Ярославле 56-летняя пенсионерка отдала мошенникам 687 тысяч рублей. Об этом сообщает управление МВД по Ярославской области.

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Женщина обратилась в полицию после того, как поняла, что её обманули.

«Заявила, что 30.06.2021 на её сотовый телефон позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и пояснил, что в данный момент неизвестные пытаются оформить кредит на её имя. Злоумышленник убедил женщину в необходимости дооформить заявку на кредит, а затем снять денежные средства, чтобы они были в безопасности», — сообщили в пресс-службе МВД.

Как оказалось, пенсионерка, следуя указаниям, оформила на себя 4 кредита, общей суммой свыше 600 тысяч рублей и перевела их мошенникам. Спустя неделю ей перезвонили, убедили оформить кредитную карту, после чего она сняла с неё 65 тысяч рублей и снова отправила мошенникам. Общий ущерб составил 687 тысяч 805 рублей.