Тбилиси, , 09:43 — REGNUM В Грузии 26 июля стартовали ежегодные военные учения НАТО Agile Spirit — 2021 («Проворный дух — 2021»). Об этом сообщает пресс-служба минобороны Грузии.

Военные учения в Грузии Mod.gov.ge

По данным военного ведомства, в страну прибыли для участия в манёврах 1600 тыс. человек из 14 стран: США, Эстонии, Германии, Латвии, Литвы, Румынии, Польши, Испании, Турции, Украины, Великобритании, Канады, Италии и Азербайджана. С учетом грузинской стороны в учениях будут участвовать 2500 военнослужащих.

Сообщается, что из США ранее доставили в Грузию различную военную технику, а также прибыли самолёты. Впервые в формате Agile Spirit решено провести воздушно-десантную операцию.

В минобороны Грузии добавили, что впервые в учениях будет использована грузинская военная техника: бронетранспортёр «Дидгори Меомари» и медико-эвакуационный бронетранспортёр «Дидгори Медевак».

Учения планируется проводить до 6 августа.

Стоит отметить, что учения Agile Spirit проходят в Грузии с 2011 года. В прошлом году мероприятие отменили из-за пандемии.