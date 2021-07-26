Кижингинский район, Бурятия, 26 июля, 2021, 09:37 — ИА Регнум. В Кижингинском районе Бурятии организована доследственная проверка по факту гибели двухлетнего ребёнка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, трагедия произошла вечером 25 июля в селе Загустай.

Екатерина Шилкина ИА REGNUM В огороде

По данным следствия, местная жительница отпустила детей играть на крыльце дома, а сама тем временем занялась ужином. Однако двухлетняя дочь в какой-то момент пошла в огород, где упала в ёмкость с водой вниз головой.

«Спустя 10 минут отец вышел взглянуть на детей, увидел ребёнка в ёмкости, извлёк и попытался оказать первую помощь. По вызову к месту происшествия прибыли врач и фельдшер, однако проведенные реанимационные мероприятия остались безрезультатными», — отметили в ведомстве.

Правовое решение по факту происшествия, как отмечается, будет принято по итогам проверки.