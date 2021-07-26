Киев, 26 июля, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден не приедет в Киев на саммит так называемой «Крымской платформы». Об этом заявил временный поверенный в делах США в Киеве, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент в интервью «Радио Свобода» (иностранное СМИ, признанное иностранным агентом).

Amerikayidzayn.com Джордж Кент

По его словам, США на мероприятии представит член правительства.

«Это не будет президент, вице-президент, но будет член кабинета. И мы знаем, что это очень важно», — сказал чиновник.

Кент отметил, что уже провёл встречи с представителями запрещённых в РФ украинских организаций крымских татар.

Напомним, ранее представитель США заявил, что Украина получает ежегодную поддержку в размере около $750 млн независимо от того, какая партия находится во власти в США.