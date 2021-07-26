Москва, 26 июля, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Рейтинг по дешевизне бензина необходим для обоснования роста цен, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на бензин

"В реальности же в регионах уже кое-где готовы сливать бензин с припаркованных машин. Все эти лукавые игры в статистику нужны только для обоснования роста цен!» — отметил Журавлёв в Facebook.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, согласно данным экспертов РИА Рейтинг, на первом месте по дешевизне бензина Аи-95 среди 32 стран Европы оказался Казахстан, где в пересчете на рубли там литр стоит 34,3 рубля. В России цена составила 49,1 рубля, тройку замыкает Белоруссия с 58 рублями за литр.

По доступности для населения Россия оказалась в середине списка, на 16-й позиции.