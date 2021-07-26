Берлин, 26 июля, 2021, 09:35 — ИА Регнум. Немецкая компания Brabus GmbH представила более мощную версию модели Mercedes-Benz GLE Coupe. Об этом сообщается на сайте компании.

Brabus Mercedes-Benz GLE Coupe

Под капотом доработанного GLE Coupe функционирует четырёхлитровый силовой агрегат производительностью 800 «лошадей». До «сотни» модель разгоняется за 3,4 секунды. При этом предельная скорость машины равна 280 км/ч.

Такие динамические характеристики были достигнуты благодаря перепрограммированию блока управления и новой системы турбированного наддува.

Для клиентов компании также будет доступен вариант без доработки турбин. Однако его мощность составляет 700 л. с.

Стоимость обновлённого автомобиля пока не сообщается.

Напомним, после 2030 года концерн Daimler AG планирует производить только электрические версии моделей Mercedes-Benz. Для осуществления данной цели концерн намерен в ближайшие десять лет инвестировать в разработку и производство электрокаров более 40 млрд евро.

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