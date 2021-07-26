Москва, 26 июля, 2021, 09:28 — ИА Регнум. В Москве по реновации находятся в стадии переселения или уже переехали в новые квартиры 43,9 тысячи участников программы, сообщили в Стройкомплексе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Есть у реновации начало, нет у реновации конца

Наибольшее количество расселяемых по реновации старых домов находится в Западном административном округе столицы — 56. Ключи от новых квартир получила 2061 семья.

В Восточном АО готовятся встречать новоселье 1700 семей из 55 домов. В Северном и Северо-Восточном АО в процессе переселения находятся жители 32 и 27 домов, это порядка 1800 семей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в ближайшие 2−3 года планируется увеличить ввод жилья по реновации вдвое.

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