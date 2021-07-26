Кызыл, 26 июля, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Прокуратура в Туве организовала проверки двух дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли восемь человек, в том числе двое детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

ДТП

Трагедии произошли 23 июля в Кызыле и Барун-Хемчикском районе. В первом случае легковая Honda Accord столкнулась с тяжёлым грузовиком, у которого, по предварительным данным, отказали тормоза. Погибли 25-летний водитель легковой машины и двое пассажиров, в том числе семилетний ребёнок.

«Организованы проверки соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, в т.ч. требований федерального законодательства при эксплуатации транспортных средств, в ООО «Строй Экспресс», которому принадлежит грузовой автомобиль», — отметили в прокуратуре.

В Барун-Хемчикском районе водитель легковушки не справился с управлением и съехал с дороги, после чего автомобиль перевернулся. В результате дорожной аварии погибли пять человек, среди которых три женщины и один несовершеннолетний.

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