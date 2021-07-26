Чита, 26 июля, 2021, 09:12 — ИА Регнум. В Забайкальском крае восстановлено 77 объектов, получивших различные повреждения после урагана, бушевавшего в регионе в марте 2021 года. Как сообщает 26 июля заместитель губернатора Сергей Гордеев на это потребовалось 17,6 миллиона рублей.

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«Работы по восстановлению проходят на 10 объектах, финансированием из краевого бюджета обеспечены 140 строений. Всего в результате мартовского циклона пострадал 201 дом», — сказал Сергей Гордеев.

По его словам, на 24 объектах работы не начаты. Они находятся в Балейском, Борзинском, Дульдургинском, Забайкальском, Краснокаменском, Могойтуйском, Нерчинско-Заводском, Оловяннинском, Улетовском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, мощный штормовой ветер, бушевавший в Забайкальском крае 15 марта, снёс десятки крыш, повредил множество строений и электропроводов.

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