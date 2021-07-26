Москва, 26 июля, 2021, 09:10 — ИА Регнум. Около 30 артефактов XII — начала XIX веков были найдены археологами в Москве на территории возле памятника Минину и Пожарскому, сообщает 26 июля официальный сайт мэра и правительства столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Памятник Минину и Пожарскому

Раскопки, предваряющие реставрацию монумента, начались в мае 2021 года. Археологи обнаружили на площади предметы быта москвичей XVI — начала XIX века.

«Среди них — бронзовая ручка с орнаментом (предположительно от ложки) и свинцово-оловянная товарная пломба. Кроме того, были обнаружены фрагмент подковы и мундштук голландской курительной трубки. Интерес представляют фрагменты керамики, археологи относят их к XII—XIII векам», — рассказал глава департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

Кроме того, найдены два участка булыжных мостовых первой четверти XIX века, отличавшихся друг от друга характером кладки и расположенных в разных слоях культурного слоя. Археологи полагают, что участки были выложены в разные десятилетия.