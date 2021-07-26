Горно-Алтайск, 26 июля, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Индекс промышленного производства в Республике Алтай за первое полугодие 2021 года составил 117,2% по сравнению с январём — июнем 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Алтайкрайстата.

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Рост наблюдался в сфере добычи полезных ископаемых (+23,2%), водоснабжения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений (+22,3%); в обрабатывающих производствах (+18,9%) и электроэнергетике (на 12,7%).

«В обрабатывающих производствах максимальное увеличение выпуска продукции наблюдалось в производстве текстильных изделий (в 2р.), напитков (в 2р.), пищевых продуктов (на 5,8%), мебели (на 39,2%)», — добавили в службе статистики.

Тем временем, на 39,5% сократилось производство одежды, на 36,4% — бумаги и бумажных изделий. «Прочей неметаллической продукции» произведено на 26,2% меньше.