Киев, 26 июля, 2021, 09:17 — ИА Регнум. За минувшие сутки на Украине выявили 213 носителей коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщила 26 июля пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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Согласно опубликованным данным, за сутки на Украине госпитализировали 256 человек, два пациента скончались от последствий, вызванных COVID-19.

Наибольшее количество новых случаев заражения подтвердили в Киеве и Одесской области — 71 и 33 случая соответственно.

Всего за время пандемии на Украине зафиксировали 2 248 663 случая заражения коронавирусом, 52 849 человек скончались от последствий, вызванных заболеванием.

Напомним, 22 июля в стране выявили 726 носителей коронавируса, 21 человек скончался от последствий заражения.