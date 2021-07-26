Чита, 26 июля, 2021, 09:07 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживают более одного миллиона человек, на 25 июля 2021 года темпы темпы прививочный компании от коронавируса значительно снизились.

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По данным пресс-службы правительства региона, всего на сегодняшний день первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 248 067 человек (+215 за последние сутки), вторым — 196 206 (+13 за последние сутки). Такие данные приводит пресс-служба краевого правительства.

Всего за минувшие сутки прививку от COVID-19 получили 228 жителей Забайкалья.

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