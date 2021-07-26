Власти Москвы планируют вдвое увеличить ввод жилья по реновации
Москва, 26 июля, 2021, 09:02 — ИА Регнум. В Москве в ближайшие 2−3 года планируется увеличить ввод жилья по реновации в два раза, сообщили в Стройкомплексе.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Новые дома по московской программе реновации
В 2021 году по программе реновации в столице введут около 1,5 млн кв. метров нового жилья. По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва, задача — ввод 3−3,5 млн кв. метров жилья в год.
В настоящее время разрабатывается 513 стартовых площадок во всех округах Москвы. Строится и проектируется более 300 домов по реновации.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве создан единый информационный инструмент для программы реновации жилья.
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