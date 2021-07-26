Москва, 26 июля, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Наиболее востребованными услугами мобильного приложения «Моя Москва» стали просмотр информации об успеваемости ребёнка и его школьных заданиях, пополнение карты «Москвёнок», а также запись к врачу и к ветеринару. Об этом 26 июля сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

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За последние полгода у приложения появилось свыше 450 тыс. новых пользователей, а с момента запуска приложение скачали 2,8 млн раз.

«В «Моей Москве» пользователям доступны многие повседневные услуги и сервисы города — от записи к врачу и проверки оценок ребёнка до оплаты счетов и автомобильных штрафов. С начала года пользователи воспользовались приложением более пяти миллионов раз», — рассказал глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

Как сообщало ИА REGNUM, после потери смартфона рекомендуется изменить пароли на электронных сервисах, чтобы избежать утечки финансовой информации и других данных.