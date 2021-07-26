Барнаул, 26 июля 2021, 08:59 — REGNUM В правительстве Алтайского края произошли кадровые изменения: с 27 июля к обязанностям начальника управления имущественных отношений Алтайского края приступит Александр Теплов. Соответствующее распоряжение подписал 26 июля губернатор края Виктор Томенко.

Алтайский край
Алтайский край
Алтайизбирком

Ранее Александр Теплов занимал должность заместителя начальника управления. С 16 февраля 2021 года на него было возложено временное исполнение обязанностей руководителя управления.

Напомним, на управление имущественных отношений возложены функции по управлению государственным имуществом Алтайского края, в том числе по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в собственности Алтайского края, а также земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена.