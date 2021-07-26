Барнаул, 26 июля, 2021, 08:59 — ИА Регнум. В правительстве Алтайского края произошли кадровые изменения: с 27 июля к обязанностям начальника управления имущественных отношений Алтайского края приступит Александр Теплов. Соответствующее распоряжение подписал 26 июля губернатор края Виктор Томенко.

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Ранее Александр Теплов занимал должность заместителя начальника управления. С 16 февраля 2021 года на него было возложено временное исполнение обязанностей руководителя управления.

Напомним, на управление имущественных отношений возложены функции по управлению государственным имуществом Алтайского края, в том числе по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в собственности Алтайского края, а также земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена.