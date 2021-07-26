Пекин, 26 июля, 2021, 08:56 — ИА Регнум. В сети появились снимки салона Volkswagen Tiguan с обновленным интерьером. Фотографии с интерьером автомобиля размещены на сайте Autohome.

Autohome.com.cn Volkswagen Tiguan

Новинка создана на совместном предприятии SAIC-Volkswagen для китайского рынка.

Внутри рестайлингового Tiguan появился 12-дюймовый «парящий» экран мультимедийной системы с сенсорным управлением. Такое оборудование получила как длиннобазная версия Tiguan L, так и купеобразный Tiguan X. Кроме того, у обеих версий установлены: модернизированная передняя панель, оригинальные сиденья и переработанный селектор роботизированной трансмиссии.

Внешне рестайлинговый Tiguan L схож с моделью Tiguan Allspace.

В движение модель приводит двухлитровый бензиновый силовой агрегат максимальной производительностью 186 л. с., который агрегатируется с передним приводом. Также имеется полноприводная версия, но она уже комплектуется более мощным двигателем на 220 л. с.

Ранее компания Volkswagen представила в Китае рестайлинговую удлинённую версию седана Jetta под названием Sagitar. Автомобиль собран на платформе MQB. Модернизированная модель на 51 мм длиннее по сравнению с новой Jetta для российского рынка. При этом размер колёсной базы вырос на 45 мм, до 2731 мм.

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